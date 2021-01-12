Законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года внесли в Госдуму

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться», — говорится в пояснительной записке, опубликованной в Telegram-канале Нилова.

В рамках предлагаемого проекта социальные пенсии должны индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума за прошедший год.

Также пенсии предлагается индексировать с 1 июля, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

В ПФР рассказали, что, благодаря индексации пенсии неработающих россиян на 6,3%, у тех, чьи выплаты в прошлом году составляли 25 тысяч рублей, в этом году пенсии станут уже 30 тысяч рублей.