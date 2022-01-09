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    09 января 2022, 12:20

    Свору зеленых собак заметили в Волгограде

    Telegram-канал «Лента дна»: Свору зеленых собак увидели в Волгограде

    Максим Зинкин

    Свору окрашенных в зеленый цвет собак заметили в Волгограде. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дна».

    Местные жители, по сообщению источника, считают подобные явления нормой, а ночью собаки светятся в темноте.

    В Приморском крае спасли волчицу, которая больше двух месяцев бродила по жилым районам. На нее неоднократно нападали бездомные собаки.

    Ранее «Газета.ru» сообщила, что самой востребованной услугой у россиян в 2021 году стал уход за домашними животными.