Уход за домашними животными стал одной из самых востребованных услуг у россиян в 2021 году

Уход за животными вошел в топ самых популярных услуг у россиян в 2021 году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование труда самозанятых граждан от сервиса «СберУслуги».

Лидирует спрос на услуги фриланса, в частности, фото- и видеосъемки. Также востребованным оказался перевод документов.

Второе место занимают услуги грумера, ухаживающего за телом домашнего питомца, а также специалиста по передержке животных.

Замыкает топ-3 рейтинга услуга курьерских служб. Интерес к ним был традиционно высок в течение года, а в декабре повысился еще на 15% по сравнению с ноябрем.

«Услуги фриланса и курьеров могут быть востребованы как среди населения, так и в бизнесе. Потребность в услугах грумеров и других специалистов по уходу за животными объясняется любовью к животным — Россия находится в топе стран по количеству домашних питомцев», — объяснила тенденцию операционный директор сервиса Марина Александровская.

Ранее стало известно, что самой популярной породой собак у россиян в 2021 году стал немецкий шпиц. Также возрос интерес к корги и пуделям.