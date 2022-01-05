Покусанную собаками волчицу спасли в Приморье

В Приморском крае спасли волчицу, которая больше двух месяцев бродила по жилым районам. На нее неоднократно нападали бездомные собаки.

Местные жители опасались из-за появления дикого животного. В итоге волчицу удалось поймать специалистам одного из приютов во Владивостоке, написала kp.ru.

По словам сотрудников, хищница совсем не агрессивна, она подходила к людям на расстояние вытянутой руки, чтобы взять еду. На лапах у нее нашли множество ран, есть укусы на носу.

Ранее приют занимался отловом безнадзорных животных. За помощью к организации обратился бывший глава Надеждинского района Рустям Абушаев. По данным издания, волчицу зовут Вега, она волкособ (канадский волк). Ее вырастили люди, но в какой-то момент она сбежала от хозяев, а те не стали ее искать.

Для отлова Веги использовали специальное ружье, которое стреляет инъектором с наркозом. Затем ее стерилизовали и сделали прививки. Уже 10 января хищница поедет в новый дом с просторным вольером.