США уличили в попытке отвоевать себе «право на хамство» после резких слов Байдена в адрес Путина

Если США понимают под прагматизмом попытку отвоевать право на хамство и бездоказательные обвинения, то вряд ли какие-то страны смогут с этим согласиться. Об этом «360» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объяснил резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина «политическим прагматизмом». Глава Госдепа заявил, что Байден стремится привлечь Россию к ответственности за любые враждебные действия, но при этом Белый дом открыт к сотрудничеству с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Замглавы международного комитета ГД указал, такая позиция США вызывает вопросы.

«Если оскорбления и бездоказательные обвинения теперь у кого-то в Вашингтоне числятся за прагматизм, то как минимум это странная постановка вопроса, которая тем более требует пояснений и разъяснений на официальном уровне», — заявил Новиков.

Соединенные Штаты последовательно объявили о проявлении такого подхода и в отношениях с Россией, и с Китаем. Но та же самая практика подтверждает, что ни одна из стран не готова смириться с таким подходом, указал парламентарий.

«Я думаю, что для России, как и для наших партнеров и друзей в Пекине, подобные подходы тоже неприемлемы. Потому что за термином „прагматизм“ следует нечто совсем другое», — подчеркнул депутат.

Проявлением прагматизма является, когда страны говорят о намерениях защищать свои национальные интересы и поддерживать сотрудничество с другими странами на взаимовыгодной основе. Но в случае с Вашингтоном речь идет о другом.

«Когда США говорят о прагматизме, вроде бы ничего нового для мировой политики они не предлагают. Но почему-то за этим термином скрывается попытка отвоевать себе некие совершенно новые права — право на хамство, право на обвинения. Если это называется прагматизмом, то вряд ли кто-то из стран, даже несопоставимых по международному весу с США, но имеющими суверенитет, с этим готовы будут согласиться», — заключил Новиков.

Политолог Владимир Шаповалов ранее заявил, что пояснение Блинкена относительно слов Байдена в адрес Путина является нелепым и смешным.