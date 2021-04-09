Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обсудил с RT объяснение госсекретаря США Энтони Блинкена позиции Джо Байдена по отношениям с Россией.

Отмечается, что в ответ на вопрос, как Байден может жестко высказываться в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и одновременно стремиться к сотрудничеству с ним, Блинкен объяснил, что эта позиция основана на прагматичном подходе.

«Данное пояснение Энтони Блинкена является довольно нелепым и смешным. Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что слова, прозвучавшие из уст Байдена в адрес Путина, являются в политической практике беспрецедентными. В связи с этим Шаповалов напомнил об отсутствии такта и дипломатического этикета у американских политиков.

«Но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты», — добавил эксперт.