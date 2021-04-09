Резкие слова Байдена о Путине получили новое объяснение

В ответ на вопрос, как президент США Джозеф Байден может называть российского лидера Владимира Путина убийцей, и одновременно стремиться с ним к сотрудничеству, госсекретарь Энтони Блинкин объяснил, что эта позиция основана на прагматичном подходе.

Об этом он заявил в интервью изданию Washington Post. Блинкен уточнил, что Байден исповедует политику целесообразности.

«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — разъяснил госсекретарь.

Байден хочет найти баланс между ценностями и интересами внешней политики. Блинкен подчеркнул, что именно эта особенность отличает его от предшественников, сочетание военной мощи США и традиционных акцентов. Дональд Трамп и Барак Обама добивались пытались добиться такого же результата, но у них было меньше опыта.

После скандального заявления президента США из страны был отозван посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Замглавы МИДа Сергей Рябков назвал его возвращение вопросом не ближайших дней.