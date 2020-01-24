Среди неплательщиков за ЖКУ оказались маргиналы и приближенные к власти

В 2019 году россияне задолжали более 560 миллиардов рублей за коммуналку. Оказалось, что чаще всего отказываются платить маргиналы и те, кто приближен к власти.

Как рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, долги за коммуналку не могут взыскать ни коллекторы, ни управляющие компании.

«Потому что нельзя воздействовать на определенную категорию лиц, которые не платят, которые отказываются платить в силу разных причин. Либо это маргиналы, люди, ведущие асоциальный образ жизни, либо, напротив, приближенные к органам власти граждане, у которых по нескольку квартир», — пояснила она «Национальной службе новостей».

Разворотнева призвала вставать на защиту добросовестных граждан, которые не хотят платить за наплевавших на них людей.

Ранее СМИ сообщали, что рабочая группа сейчас занимается разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с россиян. Во время заседания предложили разрешить коллекторам заниматься долгами за ЖКХ. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался против такой идеи и заявил, что коллекторские агентства — полукриминальные элементы, которые нужно вообще закрыть.