Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой | 360°

Общество 15 октября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой Губернатор Развожаев: система ПВО в Казачьей бухте работала в тренировочном режиме РИА Новости

Читать 360tv в

Срабатывание системы противовоздушной обороны в Казачьей бухте в Севастополе оказалось тренировочным. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие. Просьба не снимать и не выкладывать видео. ПВО в Казачьей бухте работает в тренировочном режиме», — написал он.

Реклама

Ранее пользователи социальных сетей показали на видео следы в небе от срабатывания системы ПВО.

Реклама

Неделю назад на Крымском мосту произошел мощный взрыв большегруза, после загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Два автомобильных пролета рухнули, повреждения получила железная дорога. Три человека при происшествии погибли.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что движение грузового транспорта по мосту возобновится с вечера 15 октября. Перед проездом на мост специалисты тщательно досмотрят весь проезжающий транспорт. В настоящее время по мосту проезжают около 90 легковых автомобилей в час, писало издание Nation News.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально оперативно, возобновив перевозки в обоих направлениях.

0 0 0 0 0 0