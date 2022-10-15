Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой | 360°

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Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой

Губернатор Развожаев: система ПВО в Казачьей бухте работала в тренировочном режиме

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Срабатывание системы противовоздушной обороны в Казачьей бухте в Севастополе оказалось тренировочным. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие. Просьба не снимать и не выкладывать видео. ПВО в Казачьей бухте работает в тренировочном режиме», — написал он.

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Ранее пользователи социальных сетей показали на видео следы в небе от срабатывания системы ПВО.

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Неделю назад на Крымском мосту произошел мощный взрыв большегруза, после загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Два автомобильных пролета рухнули, повреждения получила железная дорога. Три человека при происшествии погибли.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что движение грузового транспорта по мосту возобновится с вечера 15 октября. Перед проездом на мост специалисты тщательно досмотрят весь проезжающий транспорт. В настоящее время по мосту проезжают около 90 легковых автомобилей в час, писало издание Nation News.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально оперативно, возобновив перевозки в обоих направлениях.

Крым

Севастополь

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