Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки | 360°

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Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки

Премьер Мишустин призвал максимально оперативно восстановить Крымский мост

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Премьер России Михаил Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме, чтобы не возникало сбоев. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, сообщили РИА «Новости».

По его словам, необходимо максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев.

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«Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу», — сказал Мишустин.

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Премьер России обратил внимание, что требуется досконально проработать все детали перевозок в Крым людей и грузов на время ремонта моста.

Он поблагодарил глав Кубани, Крыма и Севастополя за помощь в ликвидации последствий теракта.

Оперативные службы быстро восстановили работу Крымского моста после ЧП. В настоящий момент транспортный переход из Крыма на Кубань работает в штатном режиме.

Украина могла атаковать Крымский мост при поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в беседе с «360» выразил военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Взрыв на Крымском мосту

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