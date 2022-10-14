Названа дата запуска грузового движения по Крымскому мосту | 360°

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Названа дата запуска грузового движения по Крымскому мосту

Вице-премьер Хуснуллин: грузовые автомобили запустят по Крымскому мосту 15 октября

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Грузовые автомобили вновь начнут ездить по Крымскому мосту к вечеру 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», — цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

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По его словам, перед тем, как пропустить грузовой транспорт на мост, он должен будет пройти предварительный досмотр. Без этого автомобили не будут допущены к движению. Также вице-премьер отметил, что сейчас по Крымскому мосту в час проезжают до 90 машин.

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Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 сентября. Рано утром на нем взорвалась фура, после этого загорелась проезжающая рядом цистерна с топливом. В результате взрыва погибли три человека. Расследованием теракта занимается Следственный комитет России.

Премьер России Михаил Мишустин попросил обеспечить все перевозки в направлении Крыма в полном объеме и без сбоев. Также он призвал максимально оперативно восстановить Крымский мост.

Крымский мост

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