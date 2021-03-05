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    05 марта 2021, 18:07

    «Спутник V» обошел вакцину Pfizer по числу одобривших стран

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Российская вакцина «Спутник V» официально одобрена в 45 странах. По этому показателю она обошла препарат от Pfizer и теперь находится на втором месте в мире. Лидирует AstraZeneca.

    «Спутник V» обошел вакцину Pfizer по числу одобривших стран

    «„Спутник V“ сейчас вторая по популярности вакцина от коронавируса в мире по числу одобрений регуляторов. Спасибо за доверие!» — говорится в сообщении официального аккаунта препарата в Twitter.

    На первом месте списка вакцина от AstraZeneca, которую зарегистрировали в 49 странах. На третьем остался препарат компании Pfizer — его разрешили использовать в 43 странах. Остальные вакцины идут с большим отставанием.

    Российский препарат «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи, вырвался на второе место по популярности в мире после того, как 4 марта его разрешили применять еще в трех странах: Лаосе, Шри-Ланке и Ираке.

    В России сейчас идет масштабная вакцинация от коронавируса «Спутником V» во всех регионах. Привиться «ЭпиВакКороной» от новосибирского «Вектора» можно будет уже во второй половине марта.