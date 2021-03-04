Еще три страны зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение еще в трех странах. Речь идет о Лаосе, Шри-Ланке и Ираке. Общее число государств, выдавших разрешение на использование российского препарата, достигло 45.

Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что регистрация «Спутника V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка прошла по ускоренной процедуре.

О регистрации российского препарата в Лаосе сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы РФПИ. В ведомстве отметили, что «Спутник V» вошел в тройку вакцин по числу регистраций в мире. Население стран, которые одобрили препарат для вакцинации, превышает 1,1 миллиарда человек.

Кабинет министров Ирака принял постановление о прямой закупке вакцин от коронавируса у производителей без участия компаний-посредников. Такие полномочия получил глава посольства в Москве. Руководителю дипмиссии разрешили подписывать контракты на поставку доз вакцины «Спутник V».

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она прошла все три фазы клинических исследований. Их результаты опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. Эффективность препарата составила 91,6%.