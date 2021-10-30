«Спутник Лайт» станут рекомендовать только для ревакцинации

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для ревакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, изменения в методических рекомендациях будут внесены уже сегодня.

По словам министра, для первой прививки по-прежнему следует использовать «Спутник V» и другие зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС.

Но «Спутник Лайт» нужно использовать только для повторной вакцинации, подчеркнул Мурашко. По его словам, рекомендации изменят из-за распространения «дельта»-штамма.

«Обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: „Спутник Лайт“ использовать только для повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава в ходе рабочей поездки по Владимирской области.

Этот регион входит в число тех, где ситуация с коронавирусом обстоит особенно сложно. Он обратил внимание, что в области мало вакцинировавшихся людей старше 60 лет, хотя именно эта возрастная группа находится в группе риска по заражению. Кроме того, такие пациенты переносят ковид тяжело.