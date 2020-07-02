Спрос на официантов вырос в два раза после снятия ограничений

В России число вакансий официанта выросло в два раза после того, как сняли ограничения по коронавирусу. При этом количество резюме официантов на порталах для поиска работы стремительно снижалось всю весну.

«Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета», — говорится в исследовании сервиса для поиска работы и подбора персонала, на которое ссылается РИА «Новости».

Эксперты отметили, что в апреле на сайте стало меньше на 61% предложений по работе официантом, а в мае — на 77% по сравнению с данными за март.

Всю весну с уменьшением числа вакансий снижалось и количество желающих работать официантами. В апреле число резюме на эту вакансию стало на 19% меньше, а в мае — на 29%. После снятия ограничений число резюме осталось примерно на том же уровне, что и в мае. Причем эксперты считают, что, на самом деле, работу официантом искали еще меньше людей. Просто они не удаляли старое резюме, а создавали новое, для другой профессии.

В том же исследовании выяснилось, что 68% резюме на позицию официанта принадлежат женщинам. Средний возраст соискателя на эту позицию составляет 23 года.

Чаще всего официантов ищут в московском регионе, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.