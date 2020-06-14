Центр толерантности разместил вакансию бармена «со славянской внешностью». Пришлось объясниться

«Вакансия содержала в себе дискриминационные условия, которые идут вразрез с ценностями Еврейского музея и центра толерантности. В нашей работе мы строго следуем тем же принципам, что транслируем нашим посетителям: абсолютное равенство, согласие, толерантность и противостояние расизму и ксенофобии. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении центра.

PR-директор центра Нина Дымшиц предположила, что ситуацию можно объяснить недопониманием или самодеятельностью, сообщило издание The Insider.

«Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — отметила она.

По словам сотрудницы центра, сам музей никогда бы не открыл подобную вакансию. В центре работают представители многих национальностей.

«Еще, например, существует миф, что у нас только евреи работают, но это тоже неправда», — рассказала Дымшиц.

Вакансию бармена разместили на портале Restojob. В центр требовался бармен-официант «славянской внешности с гражданством РФ». Однако позже объявление удалили.