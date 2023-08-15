Общество 15 августа 2023, 12:14 Спрос на контактные линзы российского производства вырос на 10,5% Минпромторг: россияне стали больше выбирать контактные линзы производства РФ Unsplash

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Спрос на отечественные контактные линзы в России вырос. Их качество постепенно будет становиться лучше в соответствии с требованиями клиентов. Об этом РИА «Новости» заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В первом квартале 2023 года объем отечественного производства контактных линз вырос на 10,5%, указал Осьмаков. По его словам, если на российского производителя стали обращать внимание, значит, качество будет только улучшаться.

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Осьмаков подчеркнул, что существует система госрегулирования обращения медицинских изделий. Поэтому, если продукция допущена к обороту, она априори качественная.

«У нас сейчас девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья», — уточнил он.

Первый замглавы Минпромторга отметил, что некоторые производители делают мягкие линзы, некоторые — жесткие. При этом есть компании, которые занимаются производством сразу нескольких видов.

Ранее в Росздравнадзоре указали, что в России не зафиксировали дефицита контактных линз. Минпромторг также сообщил, что все страны, кроме США, не намерены прекращать поставки линз в Россию.