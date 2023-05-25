Общество 25 мая 2023, 21:01 Дефицита контактных линз не зафиксировали в России Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита контактных линз в России РИА «Новости»

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Сотрудники Росздравнадзора не зафиксировали дефицита контактных линз в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Признака дефицита медицинского изделия „Контактные линзы“ в Российской Федерации не зафиксировано», — указали в Росздравнадзоре.

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Компания Johnson & Johnson направила в Росздравнадзор уведомление о выводе из ассортимента в России контактных линз одного наименования. Речь идет о линзах 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1.

Ведомство и Минздрав проводят постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медицинских изделий на всей территории страны.

Компания Johnson & Johnson решила приостановить поставки линз в Россию. В салонах оптики перестанут продавать Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. Дистрибьюторы товаров Johnson & Johnson объяснили партнерам в России, что приостановят импорт из-за санкций США.

Минпромторг после этого сообщил, что другие страны, кроме США, не будут прекращать поставки контактных линз в Россию.

Отечественные предприятия также обладают свободными мощностями по выпуску этой продукции, которые помогут полностью закрыть потребность. В Минпромторге не исключили внесение контактных линз в перечень для параллельного импорта.