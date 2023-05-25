Общество 25 мая 2023, 14:36 Минпромторг отреагировал на приостановку поставок линз Johnson & Johnson в Россию Минпромторг: другие страны, помимо США, не прекратят поставки контактных линз в Россию Unsplash

Читать 360tv в

Другие страны, кроме США, не собираются прекращать поставки контактных линз в Россию. На отечественных предприятиях есть свободные мощности по выпуску этой продукции, которые позволят полностью закрыть потребность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок», — отметили в министерстве.

Реклама

В ведомстве добавили, что на российских предприятиях имеются необходимые мощности для производства интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребности.

Ранее компания Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке поставок линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes из-за санкций США. Эта продукция занимала 40–50% российского рынка продукции для людей с нарушением зрения.

Минпромторг не исключил включение контактных линз в перечень для параллельного импорта, написал RT.