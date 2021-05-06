Спрос на аренду домов вновь вырос в Подмосковье

Интерес к аренде загородных домов в Подмосковье остался на высоком уровне. В апреле спрос был примерно на треть выше, чем до пандемии. Об этом написал РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

В то же время апрельский показатель этого года ниже, чем в аналогичный период прошлого. Тогда был объявлен режим самоизоляции. По данным специалистов «Авито Недвижимости», в апреле 2021 года интерес к долгосрочной аренде домов за городом был на 46% ниже, чем в апреле 2020 года, но в 1,8 раза выше по сравнению с 2019 годом.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что москвичи активно арендуют дома, потому что у большинства сохранилась возможность работать удаленно.

В «ИНКОМ-Недвижимости» сообщили, что спрос на летнюю аренду загородных домов в Подмосковье на 24% выше, чем в апреле 2019 года.

В 2021 году в Подмосковье реализуют программу по обустройству «народных троп». В регионе будут создавать пешеходные маршруты, протоптанные людьми. Всего за год в регионе обустроят более 600 таких дорожек.