Более 600 «народных троп» обустроят в Подмосковье до конца года

В 2021 году в Подмосковье реализуют программу по обустройству «народных троп». В регионе будут создавать пешеходные маршруты, протоптанные людьми. Всего за год в Московской области обустроят более 600 таких дорожек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

В этом году в Подмосковье обустроят пешеходные дорожки во дворах и создадут пешеходные маршруты, протоптанные жителями.

«В рамках данной программы в 2021 году запланировано обустройство свыше 600 объектов. Это не масштабная программа благоустройства парка или сквера, а решение ежедневных нужд людей, благодаря которому мы сможем коснуться каждого жителя лично», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что благодаря этим работам быт людей станет комфортнее. Обустройство тропинок сделает доступ к объектам социальной значимости удобным и быстрым.

У жителей Красногорска появится дорожка к платформе Красногорская в поселке Новом. «Народную тропу» обустроят и в Можайске, от улицы 20 Января, дома 23, 25, к улице 20 Января, дом 16. Дорожка на окраине города соединит между собой дворы и общественные территории. Она также сократит путь до социально значимых объектов.

В Одинцове обустроят пешеходные дорожки во дворах к детскому саду № 11. Раньше жители были вынуждены ходить вдоль проезжей части или по газону, который часто размывало в непогоду.

В городском округе Солнечногорск обустроят пешеходную дорожку к автобусной остановке в деревне Новой.

В Жуковском появятся обустроенные тропинки до станции Отдых. Для того чтобы выиграть время, жителям приходится идти к улицам Старого города — Фрунзе, Жуковского, Семашко, Дзержинского, Чкалова и другим — через лес. После обустройства тропинок путь до нужного места станет более удобным, в частности в непогоду.