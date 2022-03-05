«Способен развязать армагеддон». Зеленского после критики НАТО заподозрили в неадекватности

Действия президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, он стремится не к переговорному процессу, а к развязыванию большого военного конфликта. Такое мнение в эфире «360» высказал военный обозреватель Александр Артамонов.

По его мнению, похожим образом ведут себя и власти Польши, которые хотят втянуть НАТО в конфликт. Предоставление аэродрома под самолеты.

Он напомнил о недавней пресс-конференции Зеленского, на которой политик произвел неоднозначное впечатление на присутствующих.

«Зеленский действительно хочет развязать большую войну. <…> Он неадекватен. У него искаженная мимика, растянутая речь, блуждающий взгляд, скорее всего, [он был] под действием препаратов. <…> Присутствующие говорили, что запаха алкоголя не было, то есть человек в таком состоянии способен на все — и развязать армагеддон, но ему не верят», — сказал эксперт.

Артамонов отметил, что ранее американский полковник в отставке Макгрегор в эфире телеканал Fox прямо сказал, что Зеленский врет и вводит в заблуждение НАТО. По мнению Макгрегора, президенту Украины нужно сесть за стол переговоров. Однако, как отметил Артамонов, полковник лукавит — просто США Зеленский уже не нужен в таком состоянии.

По словам военного обозревателя, через 10-15 лет альянс снова может попытаться использовать Украину для развязывания конфликта с Россией — НАТО не жалко украинцев, поэтому их используют как застрельщиков.