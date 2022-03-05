Надеялся втянуть НАТО. Лавров объяснил озлобленные заявления Зеленского в адрес альянса

Выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО не добавляют оптимизма и говорят о том, что он не рассчитывал решать конфликт путем переговоров, а хотел участия в нем альянса. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр назвал высказывания Зеленского озлобленными, заметив, что тот даже немного грубил своим западным кураторам из-за того, что те не хотели устанавливать бесполетную зону над Украиной, написало РИА «Новости».

«И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступился за него, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров», — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, этот милитаристский угар Зеленского свидетельствует о том, что переговоры ему не нужны. В то же время Лавров выразил надежду, что настроение президента Украины изменится.

«Такое настроение может поменяться сегодня, он человек настроения. Будем надеяться», — заключил министр.

Ранее Зеленский в своем очередном обращении заявил, что страны НАТО сами создали нарратив, что закрытие неба над Украиной спровоцирует конфликт России и НАТО. «Это самогипноз тех, кто слаб», — сказал он.