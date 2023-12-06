Общество 06 декабря 2023, 14:39 Список IT-специалистов на отсрочку от армии расширят, но введут экзамен Минцифры предложит расширить список категорий IT-специалистов с отсрочкой РИА «Новости»

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В правительстве начали обсуждать введение квалификационного экзамена для IT-специалистов и расширение списка категорий тех, кто претендует на отсрочку от призыва в армию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил об этом на пленарном заседании Госдумы, сообщил «Интерфакс».

Для получения отсрочки IT-специалисты должны соответствовать некоторым требованиям, в том числе иметь профильное высшее образование. Чернышенко сказал, что правила могут изменить.

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«Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», — сказал он.

Среди прочего, айтишников предложат отправлять на квалификационный экзамен. Дмитрий Чернышенко заявил депутатам, что министерство обсудило такую возможность с отраслью. Его вынесут на рассмотрение Совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Право на отсрочку предложили дать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия». Глава Минцифры Максут Шадаев призывал также включить в списки на бронь учителей информатики. Они, по его словам, не только обучали детей, но и администрировали инфраструктуру школ.