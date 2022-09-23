Айтишники, журналисты и сотрудники операторов связи получат отсрочку от частичной мобилизации в России: требования, условия | 360°

Важное 23 сентября 2022, 12:15 Поделиться Telegram

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Viber Айтишники и журналисты получат отсрочку от частичной мобилизации. Но не все Минцифры России назвало условия отсрочки для ИТ-специалистов и журналистов Freepik.com

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Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Для этого нужно иметь профильное образование и работать полный день. Условия пояснили в Минцифры России.

Информационные технологии, медиа и связь отнесли к приоритетным высокотехнологичным отраслям экономики. По этой причине их работники смогут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации. Однако для этого и сами работники, и компании должны соответствовать определенным требованиям.

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Во-первых, айтишникам, журналистам и работникам связи нужно иметь профильное образование и работать полный день. Во-вторых, их работодатели должны относиться к одной из трех категорий и соответствовать некоторым параметрам.

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ИТ-компании должны быть аккредитованы. Отсрочку получат сотрудники организаций, которые участвуют в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации программного обеспечения либо программно-аппаратных комплексов. Фирмы, которые задействованы в обеспечении работы информационной инфраструктуры, тоже вошли в список.

Сотрудники операторов связи останутся дома, если их компании обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность работы отдельных сооружений, средств и линий связи сети общего пользования, а также центров обработки данных.

Работников зарегистрированных СМИ, радиовещателей и телевещателей не мобилизуют, если они включены в список системообразующих, задействованы в производстве и распространении информационной продукции.

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