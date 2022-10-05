Частичная мобилизация в РФ: кому положена отсрочка | 360°

Общество 05 октября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики Глава Минцифры Шадаев предложил распространить отсрочку на учителей информатики РИА"Новости"

Читать 360tv в

Учителя информатики в школах и преподаватели цифровых дисциплин в вузах могут получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщил ТАСС. С таким предложением вступило Минцифры, рассказал его глава Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями ИТ-отрасли.

«Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем — это учителя информатики в школах. <…> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. Мы свои предложения внесли, ждем результатов рассмотрения», — сообщил министр.

Реклама

Он пояснил, что зачастую учителя информатики самостоятельно осуществляют функционирование ИТ-инфраструктуры школ.

Реклама

«Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — пояснил Шадаев.

Ранее глава Минцифры также сообщил, что ведомство согласовывает более короткие сроки ответа на обращения по обжалованию мобилизации — до пяти дней.

Авторы:

0 0 0 0 0 0