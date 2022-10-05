Частичная мобилизация в РФ: кому положена отсрочка | 360°

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Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики

Глава Минцифры Шадаев предложил распространить отсрочку на учителей информатики

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Учителя информатики в школах и преподаватели цифровых дисциплин в вузах могут получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщил ТАСС. С таким предложением вступило Минцифры, рассказал его глава Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями ИТ-отрасли.

«Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем — это учителя информатики в школах. <…> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. Мы свои предложения внесли, ждем результатов рассмотрения», — сообщил министр.

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Он пояснил, что зачастую учителя информатики самостоятельно осуществляют функционирование ИТ-инфраструктуры школ.

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«Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — пояснил Шадаев.

Ранее глава Минцифры также сообщил, что ведомство согласовывает более короткие сроки ответа на обращения по обжалованию мобилизации — до пяти дней.

Авторы:

Частичная мобилизация в РФ

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