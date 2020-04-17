«Спасибо!» по-Красногорски. Жители подмосковного ЖК вышли на балконы поблагодарили врачей

Жители одного из ЖК в подмосковном Красногорске запустили флешмоб во время самоизоляции. Из окон и с балконов своих квартир люди хором кричали слово «спасибо».

Ровно в 20:00 жители сразу нескольких домов открыли окна, вышли на балконы, включили фонарики на телефонах и стали кричать «Спасибо!».

Таким образом люди выразили благодарность врачам, которые сейчас круглосуточно борются с новым типом коронавируса, и тем, кто продолжает ходить на работу, и работать в условиях пандемии.

Кто-то благодарил друг друга, за то, что соблюдают режим самоизоляции и, оставаясь дома, помогают сдержаит распространения заболевания.

Это не единственный флешмоб в стране. Так, общенациональный музыкальный флешмоб «Запоем» запустили в России в поддержку медицинских работников. Его участники записывают музыкальные ролики и выкладывают их в соцсетях. Так люди хотят отблагодарить и подбодрить медиков за самоотверженную и рискованную работу в период пандемии коронавируса.

Сейчас коронавирусом в России заражены 32 008 человек. Вылечить врачам удалось 2 590 пациентов. Скончались в больницах 273 человека.