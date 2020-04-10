Флешмоб «Запоём» в поддержку врачей пошел по стране

Участники флешмоба записывают музыкальные ролики и выкладывают их в соцсетях, чтобы выразить благодарность всем медицинским работникам, спасающим сегодня людей. Так, 4 апреля оперный певец и руководитель проекта «Акцент на классической музыке» Александр Добромилов исполнил на балконе собственного дома арию Роберта из оперы П. И. Чайковского «Иоланта» — «Кто может сравниться с Матильдой моей». В своих соцсетях Добромилов призвал всех людей «сплотиться в дни борьбы с эпидемией и выразить благодарность тем, кто находится на передовой борьбы с глобальной угрозой».

Всех желающих призывают записывать подобные ролики, не выходя на улицу, а затем публиковать их в социальных сетях. Ранее во флешмобе приняли участие артисты театра «Новая опера» и певец Денис Майданов.