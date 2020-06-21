«Спартак» пообещал компенсировать фанатам штрафы за перекрытие дороги

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообещал компенсировать болельщикам штрафы, если их накажут за проводы команды в Тулу. Против фанатов завели дело после того, как они перекрыли дорогу.

«Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 километров. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и все это компенсируем», — сказал Георгий Джикия корреспонденту Sport24.

В пятницу провожавшие клубный автобус болельщики перекрыли дорогу около стадиона «Открытие Арена» и подожгли файеры, образовалась дымовая завеса. После этого столичная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. По сообщениям СМИ, одного фаната задержали, еще двое находятся в розыске.

Джикия пообщался с журналистами после победного матча в Туле. 20 июня «Спартак» обыграл «Арсенал» в гостях со счетом 3:2. Это первый матч для обеих команд после восстановления футбольного сезона. Следующую игру «Спартак» проведет дома, 27 июня он примет «Уфу».