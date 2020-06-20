«Спартак» обыграл «Арсенал» впервые с 2017 года

Встреча прошла на стадионе в Туле 20 июня.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». В конце первого тайма, на 45-й минуте, Александр Соболев из «Спартака» забил первый гол. Во второй половине игры отличились Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. А от «Арсенала» в ворота соперника попали Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Благодаря победе «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в чемпионатной таблице. За «Арсеналом» числится 28 очков, команда расположилась на восьмой позиции.

В следующем матче «красно-белые» сыграют дома с «Уфой» 27 июня. «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».

В предыдущий раз «Спартак» обыгрывал футболистов из Тулы 1 декабря 2017 года. В том матче в рамках РПЛ москвичи одержали гостевую победу со счетом 1:0.