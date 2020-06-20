Источник: фанаты «Спартака» перекрыли Волоколамское шоссе

Фанаты «Спартака» вновь перекрыли Волоколамское шоссе в районе стадиона «Открытие Арена». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу болельщики красно-белых уже перекрывали дорогу. Так они провожали команду на первый матч после изоляции, который «Спартак» проводит в Туле против «Арсенала».

В полиции рассказали, что накануне болельщики не только перекрыли дорогу, но и подожгли файеры, из-за чего образовалась дымовая завеса. Против фанатов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Спартак» играет с «Арсеналом» прямо сейчас. Пока они ведут в гостях со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев.