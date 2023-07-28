Общество 28 июля 2023, 11:25 Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке Совфед одобрил закон об ужесточении ответственности за неявку в военкомат по повестке Pxhere

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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Верхняя граница штрафа за неявку в военкомат по повестке выросла в десять раз, написал ТАСС.

Поправки внесут в статью об административных правонарушениях. Если человек не придет в военкомат по повестке без уважительной причины, его оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

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Ели призывник не сообщит в военкомат о том, что уезжает на три месяца и больше с места проживания, то ему придется оплатить штраф до 20 тысяч рублей. Кроме того, Совфед ввел штрафы до 500 тысяч рублей за неисполнение обязанности по поставке техники на пункты сбора и в части при мобилизации.

Уклонение от медицинского освидетельствования и от медобследования по направлению призывной комиссии может обернуться штрафом до 25 тысяч рублей, сообщили ранее. Госдума также поддержала закон, по которому россиянину временно запретят выезжать из страны со дня отправки ему повестки из военкомата.

Более того, в России изменился призывной возраст, писал «Царьград». С 1 января 2024 года на службу в армию будут идти молодые люди с 18 до 30 лет.