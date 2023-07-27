Власть 27 июля 2023, 14:29 Профильный комитет СФ одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат Комитет СФ поддержал увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке Freepik

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об увеличении штрафов за нарушение требований воинского учета. Он рекомендовал палате одобрить этот проект, написал ТАСС.

Согласно предложенным поправкам, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составит до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до трех тысяч). Несообщение в военный комиссариат о выезде за рубеж более чем на полгода установят штраф в 15 тысяч рублей. Юридические лица также будут строго наказывать за неисполнение обязанности по своевременному оповещению граждан, подлежащих призыву, и обеспечению их явки на сборные пункты или в воинские части. Заплатить придется до полумиллиона рублей.

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Уклонение от медицинского освидетельствования и от медобследования по направлению призывной комиссии может обернуться штрафом до 25 тысяч рублей. Сейчас за это нарушение грозит максимум предупреждение или штраф до трех тысяч рублей. А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета призывник может заплатить до пяти тысяч рублей (пока — до трех тысяч). Неисполнение военно-транспортных обязанностей в период мобилизации или военное время грозит штрафом в 40 тысяч рублей — сумму увеличили вдвое.

Ранее стало известно, что Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о запрете выезда за границу для призывников, которым направили повестку.