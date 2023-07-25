Армия 25 июля 2023, 16:44 Госдума одобрила запрет выезда из России со дня направления повестки Госдума утвердила закон о запрете выезда из России со дня направления повестки военкомата РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госдума поддержала закон, по которому россиянину временно запретят выезжать из страны со дня отправки ему повестки из военкомата. Нижняя палата парламента утвердила инициативу на пленарном заседании.

Авторы документа указали, что цель запрета на выезд из России — обеспечить явку человека, подлежащего призыву. Мера начинает действовать со дня направления повестки, в том числе по месту учебы и работы, а также с момента вручения лично под расписку.

Реклама

Уведомление о запрете на выезд военкоматы должны направлять в федеральные органы исполнительной власти, управляющие безопасностью страны и занимающиеся госполитикой и регулированием в сфере внутренних дел.

Госдума также одобрила во втором и третьем чтениях поправку, предусматривающую повышение штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Размер взыскания составит до 30 тысяч рублей, сообщил «Царьград». Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.