Общество 21 мая 2023, 10:20 Совет Думы рассмотрит вопрос мер против антироссийской политики Польши Спикер ГД Володин: Госдума рассмотрит запрет на транзит через Россию фур из Польши Pxhere

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Совет Думы в понедельник, 22 мая, рассмотрит вопрос ответных мер российской стороны на антироссийскую политику Польши, в том числе запрет проезда польских фур по территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что Польша существует благодаря нашей стране, но сейчас ведет себе неподобающим образом: в стране сносят памятники советским солдатам, закрывают русские школы и воруют российскую собственность. Спикер отметил, что в свете этого было бы правильным запретить Польше наживаться на России. Он пояснил, что убыток Варшавы в случае запрета на проезд фур составит около 8,5 миллиарда евро.

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«Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — подчеркнул Володин.

В конце апреля польские власти силой захватили здание школы при посольстве России в Варшаве. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий пообещал продолжить изымать здания российского посольства. Ситуацию прокомментировал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, власти Польши провоцируют Россию на прямое столкновение двух стран.