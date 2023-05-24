24 мая 2023, 08:30
Соцсети желающих получить гражданство России предложили проверять на пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы Кузнецов предложил проверять соцсети подавших на гражданство иностранцев
Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил МВД России проверять соцсети иностранцев, которые запросили право пребывания или гражданство. Он посчитал, что это поможет пресекать пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных ценностей, сообщил ТАСС.
Парламентарий написал обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Дмитрий Кузнецов заявил, что предварительная проверка людей, подавших документы на получение в России временной регистрации или гражданства, стала бы действенной мерой борьбы с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных ценностей.
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«Проверка аккаунтов в социальных сетях <…> позволит правоохранительным органам своевременно реагировать и пресекать правонарушения», — заявил депутат.
В конце 2022 года вступил в силу закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола. Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, запрещенных к распространению.
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