Общество 24 мая 2023, 08:30 Соцсети желающих получить гражданство России предложили проверять на пропаганду ЛГБТ Депутат Госдумы Кузнецов предложил проверять соцсети подавших на гражданство иностранцев РИА «Новости»

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Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил МВД России проверять соцсети иностранцев, которые запросили право пребывания или гражданство. Он посчитал, что это поможет пресекать пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных ценностей, сообщил ТАСС.

Парламентарий написал обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Дмитрий Кузнецов заявил, что предварительная проверка людей, подавших документы на получение в России временной регистрации или гражданства, стала бы действенной мерой борьбы с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных ценностей.

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«Проверка аккаунтов в социальных сетях <…> позволит правоохранительным органам своевременно реагировать и пресекать правонарушения», — заявил депутат.

В конце 2022 года вступил в силу закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола. Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, запрещенных к распространению.