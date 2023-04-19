Общество 19 апреля 2023, 11:20 Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ Unsplash

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Роскомнадзор утвердил приказ о критериях оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, в реестр запрещенных сайтов внесут те, которые будут содержать информацию, направленную на убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых отношений.

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Роскомнадзор также заблокирует ресурсы, которые формируют положительное мнение о смене пола. Блокировать будут и ресурсы, оправдывающие отказ от традиционных связей в пользу ЛГБТ.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу 5 декабря.Указ подписал президент Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что действие закона также распространяется на видеоигры, содержащие подобный контент.

Издательства решили распространять литературу, попадающую под запрет об ЛГБТ-пропаганде, через страны СНГ. Так они хотят избежать избежать убытков, а также привлечь российских читателей, не нарушая законы РФ.