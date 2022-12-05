Важное 05 декабря 2022, 16:34 Пропаганду ЛГБТ в России полностью запретили Президент Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ РИА «Новости»

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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Он предусматривает внесение поправок в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О рекламе», «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях прав ребенка в России», «О правах потребителей», «О поддержке кинематографии в России» и других.

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Обязанности по мониторингу на предмет выявления подпадающих под закон сообщений в интернете займется Роскомнадзор.

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Также запрещается продажа товаров, содержащих информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, а также насилия и жестокости.

Закон предусматривает, что доступ к подпадающей под закон информации россияне смогут получить только по достижении 18 лет при введении специальных кодов или других действий, которые подтвердят их возраст.

Сообщения СМИ об ЛГБТ должны распространяться со специальным знаком или текстовым предупреждением об ограничении доступа для детей.

Штраф за нарушение закона составит от 100 до шести миллионов рублей.