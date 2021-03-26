Соцсеть «Одноклассники» обновила дизайн к юбилею

«Одноклассники» изменили дизайн интерфейса. Изменения приурочены к 15-летию социальной сети.

Наибольшие изменения произошли в десктопной версии. Для логотипа компьютерной версии выбрали другой шрифт, а цвет меню поменяли с классического для сети оранжевого на белый, сообщили представители компании-разработчика.

«Наиболее заметные изменения коснулись „шапки“ сайта — верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип „Одноклассников“ теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 году», — сообщили в пресс-релизе.

Изменилась верстка главной страницы. Теперь вся наиболее важная информация будет располагаться в четыре колонки. В разделе «Рекомендации» пользователям доступна сквозная навигация. К концу года она будет внедрена во все разделы соцсети.

Следующим шагом в обновлении интерфейса станет переработка мобильных приложений на iOS и Android. Произойдет это в ближайшие месяцы. Изменится лента новостей, на экране телефона она будет занимать больше места за счет скрытия фотографии и обложки профиля.

«Одноклассники» внедрят в приложение меню с виджетами, которое позволит заказывать еду или такси, покупать товары, искать работу.