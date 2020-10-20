«Одноклассники» запустили новый сервис «Моменты»

Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут воспользоваться новым сервисом «Моменты». Через него можно публиковать исчезающие фото и видео, а также зарабатывать рейтинг среди друзей.

«Идея „Моментов“ родилась благодаря востребованным в соцсети фотоконкурсам, в которых пользователи соревнуются друг с другом, публикуя личные фото. Топовые участники фотоконкурса получают тысячи реакций и десятки тысяч просмотров своих фотографий», — рассказал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

В «Моментах» можно публиковать фото и видео продолжительностью не более десяти секунд. Программа позволяет украсить их стикерами, надписями, использовать маски дополненной реальности. Все публикации пользователя в «Моментах» сохранятся в отдельной вкладке в «Одноклассниках».

Также «Моментом» можно ответить на публикацию друга или автора, причем выбрать личный или публичный ответ. Из фотографий и видео разных пользователей складывается цепочка поста.

Новый сервис уже доступен тем, кто пользуется смартфонами на системах iOS и Android. В ближайшее время «Моменты» появятся в приложениях и на других устройствах. Правда, в мобильной и десктопной версиях «Одноклассников» сервис не даст публиковать свои фото и видео — можно лишь просматривать «Моменты» друзей и авторов.

Весной в «Одноклассниках» сделали доступными без регистрации видеочаты. Для личного или общего звонка войти в соцсеть нужно лишь тому, кто звонит, но не тому, кто получает вызов.