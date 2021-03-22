Гаджеты с отечественным софтом еще не поступили в розницу

Уже с 1 апреля по закону в продажу должны поступить гаджеты с предустановленным отечественным софтом. Однако за неделю до вступления нормы в силу торговля не получила ни одного такого смартфона или планшета.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В нее входят в том числе «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», re: Store.

Производители с 1 января обязаны изготавливать электронику с предустановленным российским ПО, но, по их утверждениям, пока они поставляют торговым компаниям продукцию, произведенную до 31 декабря 2020 года.

При этом в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) отметили, что в законодательстве нет указаний на запрет реализации этих гаджетов.

В начале декабря 2020 года Минцифры составило список отечественных приложений, которые будут устанавливать на гаджеты до поступления в продажу в России. Среди браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов лидируют приложения «Яндекса». Продукты Mail.Ru Group представлены в категориях «Новостной агрегатор» и «Электронная почта». Из всех антивирусов предпочтение отдали «Касперскому». В список попали «Мой офис», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».