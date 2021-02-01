Социальные пособия в России вырастут почти на 5% с 1 февраля

Социальные пособия в России с 1 февраля вырастут на 4,9%. Повышение рассчитали исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

Инфляция в 2020 году составила 4,9%, по данным Росстата. В правительстве решили с 1 февраля утвердить коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049. Социальные пособия увеличат инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся радиации людям, Героям СССР и России, Героям труда и жителям, пострадавшим на производстве.

Индексация коснется детских пособий, в том числе единовременной выплаты при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности.

Кабмин выделил более 68,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства в Фонд социального страхования (ФСС) на пособия по временной нетрудоспособности в первом квартале этого года.

Ранее в Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится 6,1%.