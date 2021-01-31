Кабмин выделил еще 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Кабмин выделит средства на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

В ведомстве уточнили, что более 68,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда правительства в Фонд социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года.

«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — сообщил глава Мишустин.

В правительстве России ранее сообщили, что с 1 февраля некоторым россиянам увеличат социальные пособия на 4,9%.