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    31 января 2021, 16:15

    Кабмин выделил еще 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

    Анастасия Калинина

    Кабмин выделит средства на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
    Кабмин выделил еще 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

    «Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

    В ведомстве уточнили, что более 68,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда правительства в Фонд социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года.

    «Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — сообщил глава Мишустин.

    В правительстве России ранее сообщили, что с 1 февраля некоторым россиянам увеличат социальные пособия на 4,9%.