Кабмин выделил еще 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.
В ведомстве уточнили, что более 68,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда правительства в Фонд социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года.
«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — сообщил глава Мишустин.
В правительстве России ранее сообщили, что с 1 февраля некоторым россиянам увеличат социальные пособия на 4,9%.