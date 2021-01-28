Депутаты предложили проиндексировать все пенсии

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится 6,1%. Об этом рассказал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — передает его слова ИА Regnum.

Он отметил, что в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. При этом он подчеркнул, что законопроект не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции, уточняет Ura.ru.

По словам Миронова, индексация пенсий работающих пенсионеров должна проводиться не реже раза в год. А выплаты нужно увеличивать на величину потребительской инфляции. По его мнению, несправедливо, что правительство не поднимало пенсии для этой категории граждан с 2015 года.

Из пояснительной записки следует, что инициатива касается страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсиях, пенсиях военнослужащих и членов их семей, пенсиях участников Великой Отечественной войны и других.

В конце января стало известно, что медики, участвовавшие в борьбе с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию, пишет «Газета.ru». Кроме того, этой категории граждан полагается льгота на покупку машины, стоимость которой не превышает полутора миллиона рублей и возможность приватизировать жилье при условии наличия определенного профессионального стажа.