Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заразились коронавирусом

Массовое заражение среди сотрудников произошло в мэрии Новокузнецка Кемеровской области. Однако конкретное число заболевших неизвестно.

«У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных… чиновники тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала, поэтому тоже подвержены [заражению]», — сказал глава города Сергей Кузнецов в телеэфире программы «Утро с мэром».

По данным оперативного штаба, в Кемеровской области за сутки выявили 195 случаев заражения, выздоровели за это время 234 пациента и четыре человека скончались.

В четверг Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, это видно по числу новых больных COVID-19 и госпитализаций. В связи с этим градоначальник объявил продление дистанционного обучения у старшеклассников. Ограничительная мера будет действовать до 22 ноября.

Ученые из центра имени Гамалеи сообщили, что существует фактор, влияющий на риск повторного заражения коронавирусом. По их мнению, второй раз можно заразиться, если при первом заболевании организм дал слабый иммунный ответ.