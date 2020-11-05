Назван фактор, влияющий на риск повторного заражения коронавирусом
«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — пояснил Альтштейн в интервью радиостанции Sputnik.
Вирусолог добавил, что повторное заболевание может протекать сложнее, чем первичное. А иногда, наоборот, организму удается выстроить достаточно сильный иммунный ответ и второй раз человек переболеет гораздо легче, чем первый.
По словам Альтштейна, вопрос повторного заболевания еще недостаточно изучен. Поэтому даже тем, кто уже переболел COVID-19, стоит соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Ранее стало известно, стоит ли есть лук, чеснок и лимоны в больших количествах, чтобы укрепить иммунитет в период распространения ОРВИ. В Роспотребнадзоре развеяли этот миф и призвали питаться разнообразной здоровой пищей.