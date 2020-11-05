Назван фактор, влияющий на риск повторного заражения коронавирусом

Второй раз заразиться коронавирусом можно, если при первом заболевании организм дал слабый иммунный ответ. Об этом рассказал вирусолог, профессор Научного центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — пояснил Альтштейн в интервью радиостанции Sputnik.

Вирусолог добавил, что повторное заболевание может протекать сложнее, чем первичное. А иногда, наоборот, организму удается выстроить достаточно сильный иммунный ответ и второй раз человек переболеет гораздо легче, чем первый.

По словам Альтштейна, вопрос повторного заболевания еще недостаточно изучен. Поэтому даже тем, кто уже переболел COVID-19, стоит соблюдать все необходимые меры предосторожности.

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