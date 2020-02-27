Сотрудники ГИБДД сжалились над водителем, спасшим бабулю

ГИБДД Стерлитамака оштрафовало мужчину на 5 тысяч рублей за пересечение двойной сплошной. Он нарушил ПДД из благородных побуждений — помогал бабушке. Сейчас инспекторы хотят отменить штраф.

В Башкирии водитель увидел как на старушку повалил сугроб с дома. Мужчина, не задумываясь, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, чтобы помочь бабушке. Это увидели сотрудники ДПС, которые находились неподалеку и выписали ему штраф 5 тысяч рублей.

Как сообщила «360» пресс-служба местного ГИБДД сотрудниками было выявлено грубое нарушение. Водитель согласился, что виноват и был привлечен к административной ответственности.

Однако когда выяснилось почему он это сделал, в ГИБДД захотели отменить выписанное постановление. Для этого водителю нужно обратиться с заявлением.

«В настоящее время рассматривается возможность отмены постановления, в соответствии со статьей 24.5 КоАП „Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении“, в случае если водитель обратится в ОВД с таким заявлением», — сообщило МВД по Республике Башкортостан.

Ранее в Челябинске сотрудники ГИБДД, пока женщина оформляла кредит в банке, отбуксировали ее машину на штрафстоянку. В салоне находился спящий сын женщины.