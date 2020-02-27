Сотрудники ГИБДД сжалились над водителем, спасшим бабулю
В Башкирии водитель увидел как на старушку повалил сугроб с дома. Мужчина, не задумываясь, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, чтобы помочь бабушке. Это увидели сотрудники ДПС, которые находились неподалеку и выписали ему штраф 5 тысяч рублей.
Как сообщила «360» пресс-служба местного ГИБДД сотрудниками было выявлено грубое нарушение. Водитель согласился, что виноват и был привлечен к административной ответственности.
Однако когда выяснилось почему он это сделал, в ГИБДД захотели отменить выписанное постановление. Для этого водителю нужно обратиться с заявлением.
«В настоящее время рассматривается возможность отмены постановления, в соответствии со статьей 24.5 КоАП „Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении“, в случае если водитель обратится в ОВД с таким заявлением», — сообщило МВД по Республике Башкортостан.
Ранее в Челябинске сотрудники ГИБДД, пока женщина оформляла кредит в банке, отбуксировали ее машину на штрафстоянку. В салоне находился спящий сын женщины.