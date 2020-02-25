Машину с ребенком забрали на штрафстоянку в Челябинске. Мать рассказала, почему оставила малыша

Жительнице Челябинска Елене Важениной выписали штраф за неправильную парковку и оставление ребенка в опасности. Пока женщина оформляла кредит в банке, ее машину со спящим в салоне сыном отбуксировали на штрафстоянку. Важенина рассказала «360» подробности инцидента.

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«В общем у меня ребенку полтора годика, и садик нам не дали. Я поехала сначала в соцзащиту, думала, что после выступления Путина какая-то копеечка будет, там поняла, что ничего. И как раз мне из банка позвонили и сказали, что одобрен кредит», — сообщила мять пятерых детей.

Она припарковалась в кармане напротив банка, оставила сына в авто и пошла за деньгами. Пока женщина находилась в здании, машину увезли на штрафстоянку.

По словам Важениной, за ребенком она наблюдала из окна и с помощью программы Dormi — это приложение на телефоне работает как видеоняня. Также она прогревала салон, заводя двигатель с брелока.

Когда машину увезли, жительница позвонила в полицию и по номеру, указанному на знаке о принудительной эвакуации. На штрафстоянке ее уже ждали полицейские. Важенина предложила забрать машину без уплаты штрафа, «чтобы не было никакой огласки». Сотрудники отказались.

Ее с ребенком отпустили лишь вечером, после прибытия работников опеки и отдела по работе с несовершеннолетними. По словам многодетной матери, ее заставили подписать объяснительную с признанием, что она «не занимается воспитанием детей». Жительнице выписали штрафы за нарушение ПДД и оставление ребенка в опасности, а также выставили счет за эвакуацию. Всего на 2200 рублей. На следующий день она подала жалобу в прокуратуру, обвинив работников ГИБДД в халатности и попросив, чтобы эту сумму удержали с них.

Прочитав статьи Семейного кодекса, челябинка выяснила, что ребенок до семи лет должен находиться под присмотром родителей.

«Так у меня их пять штук. Интересно, я как кенгуру в карманах должна их с собой носить? Тем более мне с сыном, которому полтора годика, не выдали детский сад как многодетной», — посетовала Важенина.