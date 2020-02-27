Водитель из Башкирии помог бабушке и поплатился за это. Видео

В Сети обсуждают поступок водителя из Стерлитамака. Он помог бабушке, которая сидела в снегу. Чтобы спасти ее, он нарушил правила дорожного движения и сразу поплатился за это.

Пользователь социальной сети в «ВКонтакте» выложил ролик в одной из групп. На нем видно, как водитель маршрутки неожиданно пересекает две сплошные и оказывается на противоположной стороне дороги. Там он притормозил, потому что «увидел, как снег с крыши» остановки упал на бабушку. Мужчина помог ей. А после, по словам автора ролика, его оштрафовал сотрудник ГИБДД на пять тысяч рублей.

Пользователи интернета бурно отреагировали на такой поворот событий. Многие считают, что полиция поступила несправедливо.

«Водитель настоящий мужчина. Человек с большой буквы! А вот инспектора и те, кто осуждает в группе поступок водителя, — козлы!» — написал один из комментаторов.

«Парень молодец — не проехал мимо» — отметил другой.

Но нашлись и те, кто раскритиковал водителя.

«А что, просто остановиться, включить световую сигнализацию и подойти ей помочь встать нельзя??? И как он ее спас и от чего? Ведь снег на нее не упал», — заметил третий пользователь Сети.

Видео сделано 26 февраля. Водитель отказывается от комментариев.