Общество 10 августа 2023, 15:19 Сотрудникам РЖД запретят пользоваться гаджетами Apple — СМИ РБК: руководство РЖД запретит сотрудникам пользоваться гаджетами Apple в служебных целях Unsplash

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Руководство РЖД запретит своим сотрудникам пользоваться смартфонами и другими гаджетами Apple в служебных целях, сообщил источник РБК. По его информации, пока идут подготовительные работы, конкретной даты введения правила еще нет.

Планы подтвердил еще один собеседник издания. В самой компании отказались комментировать данные. Представители Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) тоже не стали давать комментарии.

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Источник ТАСС 9 августа сообщал, что перевозчик уже установил это правило.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено», — отметил собеседник агентства.

В конце июля от использования техники американского бренда отказались сотрудники Росавиации. Прекратить общаться через гаджеты Apple поручили и в Администрации гражданских аэропортов (аэродромов), а также в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации. Тому же примеру последовали в Минтрансе. Работникам порекомендовали приобрести смартфоны других марок. Решение касается исключительно использования аппаратов в служебных целях.